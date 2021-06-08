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"Яблоко" проведет предвыборный съезд 3-4 июля

Съезд партии выдвинет кандидатов в депутаты Госдумы по списку и одномандатным округам

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Партия "Яблоко" проведет съезд к выборам в Госдуму 3-4 июля в Москве. Об этом сообщила во вторник партийная пресс-служба.

"Предвыборный съезд партии "Яблоко" пройдет в Москве 3-4 июля. Съезд партии выдвинет кандидатов в депутаты Госдумы по списку и одномандатным округам", - проинформировала пресс-служба.

Уточняется, что программа съезда и место его проведения будут опубликованы позже.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября, они проходят по смешанной системе: половина из 450 депутатских мандатов распределяется по партийным спискам, половина - по одномандатным округам. В общей сложности в единый день голосования 2021 года также должны состояться прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
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