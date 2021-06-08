Эксперт считает, что Зеленский не в состоянии противостоять националистам на Украине

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пришел на свой пост на волне ожиданий мира, но у него не оказалось политической воли и политического опыта для урегулирования в Донбассе, и сегодня он не в состоянии противостоять националистическим движениям в стране. Такое мнение выразил в интервью ТАСС президент ИМЭМО РАН, член попечительского и научного совета Российского совета по международным делам Александр Дынкин.

"В минских соглашениях прописано, что цепь событий должна быть такая: включение в украинскую конституцию положения о региональной автономии, выборы, передача украинцам контроля над границей с РФ. Они начинают выкручивать ситуацию, говорят, что сначала нужен контроль над границей, потом выборы. Мы отвечаем, что тогда в регион войдут националисты и при поддержке украинского МВД устроят там что-то вроде резни в Сребренице в 1995 году, мы на это не пойдем", - сказал Дынкин.

Он пояснил, что с научно-экспертной точки зрения ситуация в Донбассе является "замороженным конфликтом вялотекущей интенсивности", причем это самый крупный конфликт в Европе XXI века. "У президента Украины Владимира Зеленского, в общем, не оказалось политического опыта и политической воли. Он пришел на волне ожиданий мира, одержал ошеломительную победу и в президентских выборах, и на голосовании в Раду. Я думаю, может, мы чуть-чуть упустили этот момент, когда он пользовался подавляющей поддержкой и можно было начать договариваться. Сегодня он не в состоянии противостоять националистам", - констатировал эксперт.

"Киев блокирует движение по треку минских соглашений, что дает Брюсселю основания ежегодно продлевать антироссийские санкции. <...> Я не вижу быстрого разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Но если этот конфликт разрешится, то отношения с Европой резко улучшатся", - добавил собеседник агентства.