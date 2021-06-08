Эксперт: США задумались об угрозах и реалистичности "двойного сдерживания" России и Китая

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Американцы просчитывают риски и думают о том возможно ли одновременно осуществлять политику сдерживания в отношении России и Китая. Такое мнение выразил в интервью ТАСС президент ИМЭМО РАН, член попечительского и научного совета Российского совета по международным делам Александр Дынкин.

"В Вашингтоне заметны попытки уйти с пикирующей траектории российско-американских отношений. Во-первых, мы продлили с США договор по СНВ-3, за два дня до его истечения. Во-вторых, готовится встреча Путина и Байдена. В-третьих, идет интенсивная работа по разрешению иранской ядерной программы. Американцы смягчили позицию по Северному потоку-2, первая нитка которого технологически закончена. Прошли без конфронтации встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Кроме того, хоть и без шума, но происходит ослабление торговой войны между Китаем и США. За ковидный 2020 год их товарооборот вырос на 8,4% - это немало, - сказал Дынкин. - Похоже американцы задумались об угрозах и реалистичности "двойного сдерживания". Так ли это? Узнаем через неделю, после встречи президентов в Женеве".

Одновременно с этим, по словам эксперта, меняется политика Пекина в отношении Москвы. Если раньше Китай выступал за тесное сотрудничество с Россией, не претендуя на особое сближение и создание военно-политического союза с Москвой, то в последнее время Пекин продемонстрировал готовность к более тесному сотрудничеству с Москвой.

"В январе, министр иностранных дел Китая Ван И элегантно перевернул эти три "не", в три "нет". "У наших отношений "нет конца, нет запретных тем для стратегического партнерства, нет высшей ограничительной планки". Очень похоже на открытое предложение военно-стратегического союза. Тем более, что агентство "Синьхуа" широко распространило именно эту часть из длинного годового отчета китайского МИДа. Могло быть сюрпризом для Запада, - продолжил эксперт. - Но как известно "действие рождает противодействие". Странно, если надеялись на другое".