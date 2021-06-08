Ушаков заявил, что отношения РФ и США находятся на низшей точке со времен холодной войны

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Отношения России и США находятся на самом низком уровне со времен холодной войны, это несет риски для всего мира. Такое мнение высказал во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.

"Взаимодействие двух стран находится, пожалуй, на самой низкой точке со времен холодной войны, и понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира", - подчеркнул представитель Кремля.

Ушаков констатировал, что обстановка в мире продолжает осложняться, деградирует глобальная система безопасности, появляются новые очаги напряженности. При этом особое беспокойство вызывают отношения по линии Восток - Запад.

Он отметил, что на повестку форума вынесены такие "внешнеполитические, экономические, гуманитарные сюжеты, которые будут определять развитие системы международных отношений на годы вперед". "Мы видим, что обстановка в мире продолжает осложняться, становится все менее предсказуемой. Деградирует - и об этом упомянул президент - глобальная система безопасности. В целом нарастает конфликтный потенциал", - обрисовал положение представитель Кремля.

По его словам, остаются неурегулированными многие застарелые региональные кризисы, помимо этого появляются и новые локальные очаги напряженности. "Особое беспокойство, конечно, вызывает и то, как складываются взаимоотношения по линии Восток - Запад", - добавил помощник президента РФ.

Ушаков пояснил, что речь идет в том числе о новых рестрикциях. "Пресловутые санкции, спираль которых продолжает закручиваться, сильно мешают выстраивать нормальные связи, не добавляют стабильности обстановке в мире в целом", - сказал он.

Ушаков отметил, что в ходе нынешнего форума, проходящего в преддверии российско-американского саммита, вполне логично уделить внимание обсуждению перспектив отношений между Россией и США. Он обратил внимание, что программа "Примаковских чтений" предполагает также обсуждение вызовов, связанных с установлением нового технологического уклада в мировой экономике, изменениями на рынке энергоресурсов, проблемами климата и глобального потепления и их влияния на торговлю и экономические отношений между разными странами.

Помощник президента РФ подчеркнул, что идеи и свежий взгляд участников "Примаковских чтений" востребованы при формировании реальной политики в России и других государствах.

Формат мероприятия

Представитель Кремля напомнил, что в прошлом году "Примаковские чтения" из-за пандемии не получилось провести очно, они проходили по видеосвязи. "На этот раз появилась возможность провести нашу встречу в комбинированном варианте, и мы все, я думаю, этому рады", - заметил он.

Ушаков указал на то, что в зале собралось "солидное количество экспертов, политиков, дипломатов, общественных деятелей, представителей бизнеса". Помимо этого на форум приехали представители от 12 зарубежных государств, уточнил он.

"Столь представительный состав нынешних чтений свидетельствует о том, что, во-первых, традиционные их участники соскучились по живой дискуссии. Во-вторых, что деловая, научная, академическая жизнь постепенно возвращается в нормальное русло, что, кстати, подтвердил наглядно и прошедший на днях Петербургский международный экономический форум", - заключил он.