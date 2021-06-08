Путин заявил, что мировому порядку угрожает все больше вызовов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатирует рост числа вызовов, которые угрожают мировому порядку.

Глава государства во вторник направил приветствие участникам форума "Примаковские чтения", назвав логичной выбор темы нынешней конференции "Современные вызовы мировому порядку". "Очевидно, что число таких вызовов постоянно растет, причем многие из них представляют реальную угрозу международной стабильности и безопасности жизни, благополучия людей во всех частях света", - отмечает президент, послание которого зачитал его помощник Юрий Ушаков.

По мнению Путина, к опасным вызовам относятся "деградация механизмов контроля над вооружениями, деятельность террористических группировок, активизация киберпреступности, эскалация региональных конфликтов", а также пандемия коронавируса.

Российский лидер считает, что экспертный форум "Примаковские чтения" занимает достойное место в календаре авторитетных международных конференций, продолжая лучшие традиции интеллектуального поиска и взаимоуважительного обмена мнениями. "Этому всегда придавал большое значение Евгений Максимович Примаков, чье имя по праву носит один из ведущих аналитических центров ИМЭМО", - говорится в послании президента.