Рябков не придает значения заявлениям США о санкциях по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Москва не придает особого значения заявлениям США о возможном отзыве решения о снятии санкций в отношении проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков

По его словам, РФ "не придала особого значения", когда с американской стороны был сигнал о том, что в "санкционном угаре США намечается санкционная пауза". "И сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся над этим, потому что достроить "Северный поток - 2" у нас получится, - подчеркнул замминистра. - Санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал проект".

"Независимо от того, какие здесь возможны дальнейшие решения с американской стороны, поставки начнутся и пойдут на благо укреплению энергетической безопасности стран, которые будут его получать", - указал Рябков.

Дипломат обратил внимание на то, что никаких отклонений от линии Москвы на принципиальное неприятие санкционный политики Вашингтона быть не может. "Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций, мы вести не будем. Пройдет время, и, я уверен, Соединенные Штаты поймут, насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика не только в отношении России, но и в отношении других стран", - заключил замглавы МИД РФ.