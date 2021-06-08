Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Киргизией

БИШКЕК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана заинтересованы в развитии взаимодействия с Киргизией по нескольким направлениям. Об этом заявил во вторник в Бишкеке во время встречи с главой кабмина Киргизии Улукбеком Мариповым заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, сообщила пресс-служба киргизского правительства.

"Он (Шайхразиев) упомянул о состоявшихся в городе Казань встречах с представителями деловых кругов (28-29 апреля этого года), в ходе которых между республиками было подписано более 10 различных соглашений о сотрудничестве, и обозначил заинтересованность татарской стороны в расширении партнерства в области образования и туризма", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, представитель Татарстана также отметил, что активизация сотрудничества "положительно отразится на развитии двухсторонних взаимоотношений".

"Углубление взаимовыгодных связей с Республикой Татарстан имеет особое значение для Кыргызской Республики. Наши два народа объединяют схожая культура, близкие языки, единая религия, общие традиции, которые необходимо укреплять", - цитирует Марипова пресс-служба.

Глава киргизского кабмина также поздравил заместителя премьер-министра Татарстана с "народным праздником Сабантуй, отметив, что этот праздник является одним из важных элементов популяризации татаро-башкирской культуры, укрепления мира и согласия между народами".