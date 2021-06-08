Жириновский заявил, что КПРФ не обращалась к ЛДПР по поводу поддержки запроса в КС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Руководство КПРФ не обращалось к ЛДПР по вопросу поддержки обращения в Конституционный суд (КС) РФ по закону о запрете лицам, причастным к экстремистским организациям, участвовать в выборах. Об этом журналистам во вторник сообщил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

"В очередной раз представители КПРФ ложную информацию дают, якобы мы свои подписи под обращением в Конституционный суд не дали в связи с законом о недопущении к выборам тех, кто был замешан в экстремизме", - сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР уточнил у первого замруководителя фракции Василия Власова, поступало ли такое обращение. "Они к нам обращались? Нет", - подчеркнул Жириновский.

Ранее первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев сообщил, что член фракции Юрий Синельщиков подготовил запрос в КС РФ о конституционности закона, запрещающего причастным к экстремизму баллотироваться в депутаты всех уровней. По его словам, обращение подписали представители "Справедливой России", а Жириновский, "несмотря на письменное обращение, пока не подписал".

"Коломейцев вбрасывает ложь. Ни Зюганов не обращался, ни [лидер справороссов Сергей] Миронов", - подчеркнул Жириновский.

Для обращения в КС, согласно закону, необходимо собрать подписи 90 депутатов Госдумы. Во фракции КПРФ - 43 депутата, ЛДПР - 40, во фракции "Справедливая Россия" - 23.

Запрет для экстремистов

26 мая Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит временный запрет избираться для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, их членов, а также для лиц, причастных к таким структурам. Таким лицам будет запрещено избираться на все выборные должности. Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, в течение трех лет.

Запрет в течение трех лет избираться на любые выборные должности распространится на лиц, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку. Руководителям таких организаций будет запрещено избираться в течение пяти лет, если за три года до решения суда они занимали соответствующие должности. Указанные положения вызвали критику со стороны оппозиции, поскольку документ, по мнению ряда политиков, имеет обратную силу и поэтому противоречит Конституции РФ (ст. 54).