В Дагестане утвердили глав Минфина и Минприроды региона

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов утвердил в должности руководителей министерства финансов и министерства природных ресурсов и экологии региона. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе главы республики.

"Два дагестанских министра утверждены в своих должностях без приставки "врио". Соответствующие указы подписал врио главы Дагестана Сергей Меликов 7 июня. Так, министром финансов региона назначен Юнус Саадуев, а министерство природных ресурсов и экологии республики возглавил Рахман Гамидов. Ранее оба руководителя занимали эти должности в статусе временно исполняющих обязанности", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее врио главы Дагестана Сергей Меликов сменил вице-премьера регионального правительства и утвердил руководителей ряда министерств.

В новость внесена правка (11:58 мск) - передается с исправлением даты в цитате в связи с корректировкой информации пресс-службой, верно - 7 июня.