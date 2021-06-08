ЦИК подписал соглашение с АНО "Диалог Регионы" о взаимодействии в ходе выборов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова и гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Диалог Регионы" Алексей Гореславский подписали соглашение о сотрудничестве во время подготовки и проведения выборов. Церемония подписания документа прошла в ЦИК во вторник.

"Традиционно перед началом федеральной избирательной кампании мы проводим ревизию соглашений о сотрудничестве с нашими партнерами, договариваемся о формах и форматах взаимодействия, а также приобретаем новых партнеров", - сказала Памфилова. Она отметила, что недавно был подписан документ о сотрудничестве с Министерством просвещения РФ, с которым ЦИК "предстоит серьезная работа по организации голосования на территории учебных заведений".

"Сегодня подписываем соглашение с автономной некоммерческой организацией "Диалог". И это тоже не случайно. Понятно, что с учетом пандемии мы будем делать ставку на дистанционные форматы информирования избирателей о выборах. И нам импонирует опыт "Диалога", который за относительно короткий срок выстроил систему эффективной коммуникации между гражданами и органами власти, создав сеть центров управления регионами", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, взаимодействие организации с избирательными комиссиями субъектов "позволит, с одной стороны, вести более адресное информирование в интернете обо всех этапах избирательной кампании и новеллах избирательного процесса, с другой стороны, получать оперативную обратную связь от избирателей".

В свою очередь Гореславский подчеркнул, что работа с обратной связью, а также оперативное информирование людей являются приоритетом в работе АНО. "Практика центров управления регионами показывает, что люди все охотнее используют интернет для связи с государством. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы эта обратная связь была качественной и удобной, а также обладаем необходимым и современным инструментарием, что позволяет нам справляться с данной задачей. Так что специалисты АНО "Диалог Регионы" с большим энтузиазмом готовы содействовать избирательным комиссиям в поиске и выявлении недостоверной информации", - отметил он.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.