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Дума вновь призовет ООН выступить против американской блокады Кубы

Российские парламентарии, согласно проекту заявления, выступают, в частности, за возобновление конструктивного и взаимоуважительного диалога между Вашингтоном и Гаваной

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам во вторник внес на рассмотрение палаты проект очередного обращения к Генеральной ассамблее ООН и парламентам стран - членов всемирной организации выступить за скорейшее прекращение экономического эмбарго в отношении Кубы, введенного США. Текст размещен в думской электронной базе.

"Отмечая центральную координирующую роль ООН в международных отношениях, Государственная дума призывает Генеральную ассамблею ООН, парламенты государств - членов ООН и международные парламентские организации выступить за скорейшее прекращение экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба со стороны США", - говорится в тексте.

Кроме того, депутаты намерены обратиться "с предложением выработать конкретные меры и осуществить с этой целью практические действия, которые позволят положить конец дискриминационной линии Вашингтона в отношении суверенного государства".

Российские парламентарии, согласно проекту заявления, "выступают за возобновление конструктивного и взаимоуважительного диалога между Вашингтоном и Гаваной, за безотлагательное и безусловное прекращение любых форм санкционного давления и призывают к скорейшей нормализации отношений двух соседних государств". Они подчеркивают, что "никто не вправе препятствовать социально-экономическому развитию Кубы, пытаясь навязывать ей свою волю".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. Госдума ежегодно принимает аналогичные обращения к ООН и международному сообществу с призывами осудить американскую блокаду Кубы.

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