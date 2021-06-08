Госдума осудила законопроект о непризнании русских коренным народом Украины

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник единогласно приняла проект заявления об осуждении законопроекта президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому русские не могут считаться коренным народом страны, призвав межпарламентские структуры и парламенты стран - членов ЕС выступить против такой инициативы.

"Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", - говорится в тексте. Кроме того, депутаты подтвердили все сделанные ранее палатой "заявления о пагубности национальной политики властей Украины, продолжающих подрывать основы собственной конституции, законы и международные обязательства Украины".

Госдума также обращается к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран - членов ЕС "с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное", которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства".

Зеленский 18 мая сообщил о внесении в Верховную раду законопроекта о коренных народах страны для обеспечения их прав. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такое определение, предложенное Зеленским, означает, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.

В законопроекте в то же время отдельно прописано понятие коренных народов Крыма, к которым относятся крымские татары, караимы и крымчаки.

"Вопиющая провокация"

В заявлении Госдумы сам факт внесения такой инициативы назван "вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами".

"Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине", - указывают депутаты. Кроме того, к коренным народам не смогут себя отнести "ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье".

Депутаты Госдумы считают такой шаг продолжением курса "на тотальную ассимиляцию - украинизацию многонациональной Украины", отмечая, что власти страны "идут по пути Латвии и Эстонии, закрепивших в законах и на практике позорный титул "неграждане" для своего русского населения". Законопроект направлен на внушение русским, белорусам, молдаванам, венграм, русинам и представителям других национальностей "сознания своей второсортности, пришлого элемента на земле Украины", отмечается в заявлении.

"Законопроект "О коренных народах Украины" является идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны на Востоке Украины под лозунгом изгнания "оккупантов", то есть русского и русскоязычного населения Донбасса", - подчеркивается в документе.

В Госдуме напомнили, что "за все годы независимости Украина не приняла ни одного законодательного акта в поддержку крымских татар, предпочитая подталкивать лидеров незарегистрированного на самой Украине "Меджлиса крымско-татарского народа" (признана экстремистской и запрещена в РФ) к столкновениям с русским и украинским населением в Крыму", только после воссоединения Крыма с Россией интересы крымских татар были удовлетворены.

Со своей стороны вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой сообщил журналистам, что "на днях группа французских сенаторов посетила Киев", после чего парламентарии "обратились к главе МИД Франции с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины, что вызвало у них крайнюю тревогу". "То есть понадобилось семь лет, в течение которых нацистская идеология становилась государственной в Малороссии, а коллективный Запад решительно игнорировал проблемы, делая вид, что ничего плохого на Украине не происходит. Даже когда мы говорили об этом на всех международных площадках и приводили факты, нас не слушали, ссылаясь на проблемы становления европейской демократии", - указал он.