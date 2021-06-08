Володин: мониторинговые группы ПАСЕ и ОБСЕ должны дать оценку происходящему на Украине

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны назначить мониторинговые миссии для оценки ситуации с соблюдением прав всех граждан Украины. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Еще раз, коллеги, обращаемся к нашим коллегам в ПАСЕ, ОБСЕ - надо назначать мониторинговые группы и давать жесткую оценку происходящему [на Украине]. Не могут европейские страны поддерживать режим, который позволяет процветать национализму, фашизму. Нельзя поддерживать ту власть, которая закрывает оппозиционные СМИ, партии", - указал Володин в ходе рассмотрения заявления Госдумы с осуждением законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах, к которым не будут относиться русские.

По мнению Володина, недопустимость такой политики "должен понимать и [президент США Джо] Байден, к которому пытается достучаться Зеленский".

Спикер подчеркнул, что российские парламентарии заинтересованы в процветании Украины. "Мы еще раз с вами подчеркиваем, что отделяем граждан [Украины] от той власти, которая сегодня на Украине допускает геноцид своего народа. Мы боремся за права граждан Украины, которые остались один на один [со своими проблемами], потому что они не интересны ни Америке, ни Совету Европы, важна их территория, их природные ресурсы. Их рассматривают как дешевую рабочую силу", - подчеркнул Володин.

"Мы же рассматриваем граждан Украины как братский народ, мы считаем, что права всех должны защищаться независимо от национальности", - добавил политик. Он также призвал не снимать с контроля расследование гибели людей в Одессе в Доме профсоюзов в 2014 году. "Те, кто повинен в этом, должны быть наказаны", - подчеркнул председатель Госдумы.