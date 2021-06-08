Госдума приняла в I чтении законопроект, уточняющий участие 18-летних в референдумах

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уточнении правил участия в региональных и местных референдумах для граждан, которым исполнилось 18 лет в ходе многодневного голосования.

Законопроект внесло в Госдуму Заксобрание Томской области в марте. Как отмечают авторы инициативы, закон сегодня позволяет по решению избирательной комиссии проводить голосование на референдумах всех уровней в течение нескольких дней подряд, но не более трех. При этом действующие нормы позволяют гражданам, достигающим в период проведения многодневного голосования возраста 18 лет, участвовать только в федеральном референдуме. Участие таких лиц и региональном или местном референдумах не регламентируется. Авторы инициативы предлагают устранить этот пробел.

Как отмечали депутаты профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту в заключении, реализация норм законопроекта позволит "установить единый правовой подход к вопросу о голосовании в течение нескольких дней подряд несовершеннолетних (на момент начала такого голосования) лиц, достигающих восемнадцатилетия до окончания такого голосования на референдумах всех уровней в Российской Федерации".