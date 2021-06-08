Грушко: ЕС теряет автономию, превращаясь в непотопляемый авианосец США у границ России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сближение Евросоюза с НАТО ставит вопрос о военно-политической автономии объединения, все больше превращая его в непотопляемый авианосец у границ РФ. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко на форуме "Примаковские чтения".

"Вспоминается знаменитое высказывание первого генерального секретаря НАТО лорда [Гастингса] Исмея, который говорил о том, что предназначение НАТО заключается в том, чтобы держать США в Европе, Россию вне Европы, а Германию - под Европой. Если мы заменим сегодня Германию на Европейский союз, то в целом те тренды, которые мы наблюдаем в военно-политической сфере, то сближение, которое происходит между Евросоюзом и НАТО, совершенно четко свидетельствует о том, что военно-политическая автономия, которая была объявлена в качестве одной из опор будущей глобальной роли Евросоюза, находится под большим вопросом", - отметил замминистра.

По его словам, именно военно-политическая сфера во многом определяет суть отношений между государствами. "И мы видим, что по многим вопросам на сегодняшний день Евросоюз все больше и больше становится производным от стратегических взглядов американцев на то, как надо военно-политическими средствами обустраивать этот непотопляемый авианосец, который припаркован к берегам Российской Федерации", - заключил Грушко.

Россия не рассматривает энергетическую сферу как политический инструмент. "К сожалению, получилось так, что и эта сфера оказалась сверхполитизированной. Пошли разговоры об использовании энергетики Россией как политического инструмента, инструмента даже гибридного воздействия. Конечно, все это не соответствует действительности", - сказал Грушко.

"Многие проблемы, которые необходимо решать в наших отношениях [с ЕС], должны решаться прежде всего началом движения к здравому смыслу. Сфера энергетического сотрудничества обладает всем потенциалом для того, чтобы посмотреть на нее непредвзято и четко определять интересы всех сторон", - добавил он.

Отношения Москвы и Брюсселя

Здоровые отношения Евросоюза и России отвечают интересам обеих сторон и даже являются глобальным активом для самого ЕС, заявил Грушко. "Мы исходим из того, что нормальные и здоровые отношения между Европой и Россией - это в интересах и Европы, и России. Более того, считаем, что такие здоровые отношения являются глобальным активом для самого ЕС", - сказал он.

Однако, продолжил Грушко, на сегодняшний день очевидно, что "тренды превалируют к тому, чтобы превратить их в геополитический пассив для объединенной Европы".

"Россия не ожидает, что ЕС будет действовать как Китай и Индия. Мы прекрасно понимаем природу ЕС и исходим из того, что эта природа в некоторых своих качествах, к сожалению, не улучшает отношения с РФ, - подчеркнул дипломат. - Мы видим, что по многим вопросам общего интереса позиция формируется на основе общего знаменателя и этот общий знаменатель определяет страны, которые не обладают стратегическим видением в отношении того, как выстраивать отношения с восточным соседом".

Реальность после пандемии будет многополярной, мир не станет "ни глобусом НАТО, ни глобусом ЕС", заявил Грушко. "Постпандемическая реальность будет многополярной, полицентризм - это состоявшаяся реальность. Если это так, то мир совершенно точно не будет ни глобусом НАТО, ни глобусом Евросоюза, в нем будет существовать множественность выбора государствами путей развития, политических систем", - сказал замглавы МИД.

Грушко подчеркнул, что сейчас трудно предсказывать, какие уроки человечество извлечет из периода пандемии. "Не должны мы забывать и о том, что в острую фазу пандемии [страны Европы] действовали по принципу "своя рубашка ближе к телу", а не руководствовались интересами солидарности. Пышным цветом расцвели всякого рода ограничения, санкции, рестрикции, которые множатся. Это также становится частью международного ландшафта", - отметил он.