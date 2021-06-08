Лавров проведет встречу со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит положение дел в арабо-израильском противостоянии со специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Тором Веннесландом, который 9 и 10 июня будет в Москве с визитом.

"Состоится подробное обсуждение последних событий вокруг Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Особое внимание будет уделено эвентуальным консолидированным шагам по линии ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС, нацеленным на формирование необходимых условий для скорейшего налаживания устойчивого переговорного процесса между конфликтующими сторонами. Видим в этом единственный путь недопущения рецидивов вооруженного противостояния", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Москва остается привержена разрешению палестино-израильского конфликта по принципу двух государств, сосуществующих в границах 1967 года.

"В связи с этим Россия продолжит прилагать активные усилия, чтобы с упором на установленный 21 мая режим прекращения огня содействовать началу и продвижению прямого диалога между палестинцами и израильтянами", - указали в дипведомстве.