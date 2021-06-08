{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Лавров проведет встречу со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку

Как сообщили в МИД РФ, "состоится подробное обсуждение последних событий вокруг Западного берега реки Иордан и сектора Газа"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит положение дел в арабо-израильском противостоянии со специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Тором Веннесландом, который 9 и 10 июня будет в Москве с визитом.

"Состоится подробное обсуждение последних событий вокруг Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Особое внимание будет уделено эвентуальным консолидированным шагам по линии ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС, нацеленным на формирование необходимых условий для скорейшего налаживания устойчивого переговорного процесса между конфликтующими сторонами. Видим в этом единственный путь недопущения рецидивов вооруженного противостояния", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Москва остается привержена разрешению палестино-израильского конфликта по принципу двух государств, сосуществующих в границах 1967 года.

"В связи с этим Россия продолжит прилагать активные усилия, чтобы с упором на установленный 21 мая режим прекращения огня содействовать началу и продвижению прямого диалога между палестинцами и израильтянами", - указали в дипведомстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
Грушко: повестка НАТО мешает Евросоюзу создать военно-политическую автономию
Читать полностью