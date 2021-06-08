Володин назвал пустой декларацией статью конституции Украины о защите русского языка

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник в своем Telegram-канале назвал пустой декларацией положения конституции Украины о свободном использовании и защите русского языка и других языков национальных меньшинств.

"В Конституции Украины есть статья, которой "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств", - написал Володин в связи с принятием Госдумой заявления с осуждением законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах.

"Пустая декларация. Более того, под лозунгом "защиты украинского языка" фактически развернута травля русского и других народов", - констатировал спикер.

Володин отметил, что "Украина называет себя демократической страной", однако при этом власти ведут наступление "на права и свободы". Спикер Госдумы указал, что на Украине "закрыты оппозиционные СМИ и партии, люди преследуются по политическим мотивам, нарушаются права граждан, которые хотят говорить и учиться не только на украинском, но и на родном языке, свободно на нем общаться".

Зеленский 18 мая сообщил о внесении в Верховную раду законопроекта о коренных народах страны для обеспечения их прав. Согласно тексту документа коренным народом является автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такое определение, предложенное Зеленским, означает, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.