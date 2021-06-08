Грушко: НАТО навязывает РФ повестку дня, которая должна была остаться в середине XX века

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. НАТО не смогла приспособиться к новым реалиям в сфере безопасности и вместо объединения усилий навязывает России повестку, которая должна была остаться в середине прошлого столетия. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах форума "Примаковские чтения".

"Мы видим, что военная ситуация искусственно ухудшается. Холодная война должна была остаться в прошлом. Однако НАТО не смогла приспособиться к новым реалиям в сфере безопасности, вернулась к истокам - к необходимости защиты своих членов от "угрозы" с Востока, на сегодняшний день фактически Российской Федерации навязывает повестку дня, которая должны была остаться где-то на рубеже 50-х годов прошлого столетия", - сказал замминистра.

Грушко отметил, что это вызывает сожаление, поскольку стороны вместо диалога и объединения усилий в целях обеспечения общей безопасности вынуждены "заниматься препарированием угроз", которые создаются искусственно у рубежей РФ. Вместе с тем подобная активность НАТО не позволяет Евросоюзу стать реальным игроком в военно-политических делах, обрести автономию и обозначить свои интересы, которые не могут основываться на ненормальных отношениях с Россией.

"Эта натовская активность мешает и амбициям Евросоюза создать военно-политическую автономию, стать реальным игроком в военно-политических делах и опять же сформулировать свои независимые национальные интересы. Мы убеждены в том, что интересы Европы не могут заключаться в том, чтобы иметь ненормальные отношения с Россией. Мы тоже хотим выстраивать нормальные, здоровые отношения с Европой", - подчеркнул замглавы МИД РФ.