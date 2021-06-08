Россия добивается в Совете Европы адекватной реакции на закон "О коренных народах Украины"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия будет добиваться в Совете Европы адекватной реакции на закон Зеленского об исключении русских из числа коренных народов Украины. Об этом во вторник заявил постоянный представитель РФ в Совете Европы Иван Солтановский в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы будем добиваться, <...> продолжаем, вернее, в Совете Европы адекватной реакции на очередной националистический законопроект, внесенный президентом Зеленским, который до своего избрания обещал пересмотреть этот законопроект и принять соответствующие меры", - сказал он.

По мнению Солтановского, этот закон только усугубит раскол в украинском обществе и приведет к ущемлению прав не только русскоязычного населения, но и других национальных меньшинств, проживающих в стране.

Президент Украины ВладимирЗеленский 18 мая сообщил о внесении в Верховную раду законопроекта о коренных народах страны для обеспечения их прав. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такое определение, предложенное Зеленским, означает, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.