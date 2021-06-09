Посол РФ считает что заявления G7 в отношении России имеют конфронтационный характер

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Заявления глав МИД стран Группы семи (G7) в отношении России, которые должны лечь в основу итогового коммюнике предстоящего саммита "семерки" в Англии, имеют конфронтационный характер. Такое мнение в среду высказал в интервью ТАСС посол РФ в Великобритании Андрей Келин, комментируя встречу объединения, намеченную на 11-13 июня.

"Заявление, которое было принято [министрами иностранных дел стран G7], и которое, наверное, готовится для лидеров, имеет, без сомнения, конфронтационный в отношении России характер", - сказал посол.

Глава диппредставительства в особенности отметил негативное отношение к РФ со стороны Великобритании, которая в этом году председательствуют в объединении G7, куда также входят Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

"Мы хорошо видим, что за всей этой конфронтационностью, всеми этими формулировками, которые туда вошли (в коммюнике министров - прим. ТАСС), стоит британское председательство. Великобритания сейчас использует любую возможность, чтобы во всем плохом найти роль России", - заметил дипломат.

Келин подчеркнул, что такой политический подход со стороны G7 в целом, и Соединенного Королевства в частности, является "не объединительным, а разъединительным". "Об этой конфронтации рано или поздно лидерам "семерки" надо серьезно подумать и отказаться от нее", - добавил Келин.

При этом, по мнению посла, формулировки заключительного коммюнике лидеров G7 по итогам саммита могут быть отличны от заявлений, сделанных главами МИД стран Группы семи. "Это сейчас достаточно стандартные формулировки. Я не уверен, что они сохранятся в заявлении руководителей государств в том же виде, в котором были записаны в заявлении министров иностранных дел. Все-таки министры более свободны в выборе", - заявил он.

Заявления министров

Значительная часть принятого в начале мая главами МИД стран G7 коммюнике была отведена России и Китаю. В частности, в нем утверждалось, что Россия продолжает нарушать международный порядок, и в этой связи члены "семерки" договорились укреплять свои коллективные возможности.

Министры также отразили в документе обеспокоенность ухудшением дипотношений с Москвой.

Препятствия для возрождения G8

Посол пояснил, что для возвращения России в объединение, существующее на данный момент в формате семи стран, есть препятствия. "Сейчас есть объективное политическое препятствие. Мы расходимся политически с тем, о чем заявляют руководители "семерки". Это становится препятствием для возвращения в нее", - сказал Келин.

Глава диппредставительства в Великобритании также отметил, что при всей значимости стран Группы семи, которые "оказывают весьма значительное влияние на мировую политику", для России на данном этапе более предпочтительным видится формат Группы двадцати. "Он [формат G20] имеет более широкие полномочия, более широкий охват, и с этой точки зрения он, конечно, более легитимен, чем страны Группы семи", - сообщил посол.

"G7 - несколько старомодное объединение, в котором есть много общего с точки зрения построения экономик, государственных структур, особый вид демократии, который они [входящие в G7 страны] считают универсальным. На самом деле он таким не является, каждая демократия своеобразна по-своему", - заметил дипломат.

Консолидация перед Женевой

Келин также коснулся темы участия в саммите G7 и европейского турне президента США Джо Байдена, для которого это станет первой зарубежной поездкой с момента вступления в должность в январе этого года. Как ранее объявили в Белом доме, глава американской администрации после Великобритании примет участие 14 июня в Брюсселе в совещании Организации Североатлантического договора, 15 июня - в саммите Евросоюз - США, а 16 июня в Женеве встретится с президентом России Владимиром Путиным.

"Встречи, которые будут проводится в Брюсселе (у Байдена - прим. ТАСС) по линии НАТО и по линии Евросоюза, будут иметь большее значение для европейской политики, чем в рамках "семерки". Это первый выезд Байдена, и то, что он начинает его с Великобритании, имеет большое значение для особых отношений между Великобританией и Соединенных Штатов", - сказал Келин.

Затронув тему предстоящей встречи российского и американского президентов, посол обратил внимание на консолидацию позиций стран Запада перед женевским саммитом. "Потом они [формулировки из итогового коммюнике G7] перекочуют в заявление НАТО, в заявление США и Евросоюза. Все это, наверное, идет в порядке подготовки к женевскому саммиту. Происходит консолидация позиций. Но что будет на выходе у глав государств [Группы семи] - на это надо посмотреть", - сказал Келин.

О Группе семи

Свое первое заседание клуб провел в 1975 году в составе Великобритании, Западной Германии, Италии, США, Франции и Японии. Оно прошло во Франции.

В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал "большой восьмеркой". В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".

Саммит этого года будет первой встречей лидеров неформального объединения экономически развитых стран мира за два года. Местом его проведения станет курортный городок Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Утверждения британского министра обороны Бена Уоллеса

Россия не представляет никакой угрозы для Великобритании, а заявления Лондона на этот счет направлены исключительно на внутреннюю аудиторию. Так Келин прокомментировал последние утверждения британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что РФ - противник, представляющий "угрозу номер один" для его страны.

"Мы [Россия] никакой угрозы для Великобритании не представляем. Наша армия примерно раз в 10 больше, чем британская, но это отнюдь не значит, что можно говорить об угрозе", - сказал Келин.

Недовольство со стороны Лондона

В недавнем интервью газете Sunday Telegraph Уоллес посетовал на излишнюю активность российских кораблей вблизи британских границ.

Глава диппредставительства в свою очередь обратил внимание на то, что НАТО, в состав которого входит и Великобритания, неизменно присутствует у границ России. "Они [британцы] видят, что наши корабли проходят мимо Британских островов. Но британские корабли сейчас находятся в Черном море и участвуют в учениях со странами НАТО, Украиной. И эти учения как раз направлены против нас [России]", - заметил Келин, добавив, что Москва не может "закрывать на все это глаза".

Посол РФ обратил внимание, что для министра обороны любой страны, в том числе России, видеть угрозы со стороны и бороться против них - естественно. Однако, по его мнению, "есть угрозы истинные и мнимые", и те, о которых так часто говорит Лондон, - "мнимые угрозы".

Работа на внутреннюю аудиторию

Глава диппредставительства считает, что подобные утверждения со стороны Великобритании направлены на внутреннюю аудиторию. "На мой взгляд, это исключительно работа на внутреннюю аудиторию, на парламент, чтобы подкрепить прежние постулаты, прозвучавшие и в парламентском докладе, где 13 раз было упомянуто, что Россия представляет угрозу. Вышла концепция, сейчас ее надо подкреплять такими отдельными заявлениями", - отметил посол. "Надо искать пути для диалога, а не столбить свои позиции и громко объявлять об этом в парламенте и газетах", - добавил он.

Келин выразил надежду на восстановление диалога с Великобританией, так как "нет никаких причин для обвинений, которые без конца звучат в наш [России] адрес".

"Это далеко не первый период сильного охлаждения [отношений] с Великобританией. Перед этим было дело [Александра] Литвиненко, на основании которого также происходили и высылки дипломатов, и длительное замораживание связей, и отсутствие диалога. Посмотрим, что будет происходить в скором времени, но понятно, что это не идет во благо ни Великобритании, ни британскому бизнесу, ни британскому народу. То же касается и нас", - сказал дипломат.

Об оборонном обзоре Лондона

В опубликованном 16 марта Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Россия характеризуется как наиболее острая угроза безопасности Соединенного Королевства.

Обеспокоенность в Лондоне вызывает как рост российского военного потенциала, так и значительные инвестиции России и Китая в "информационные операции" и "демонстрацию глобального культурного влияния". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот документ "самым глубоким пересмотром оборонной стратегии страны со времен холодной войны".

Концепция "Глобальной Британии"

Кроме того, посол России в Великобритании считает, что Соединенное Королевство после выхода из Евросоюза сделало заявку на то, чтобы занять новое положение в мире, но пока сложно сказать, будут ли желания Лондона соразмерны с его возможностями.

"После выхода Великобритании из Евросоюза появились заявки на новое позиционирование, Соединенное Королевство стремится создавать новые партнерства повсеместно, главным образом на востоке", - заметил посол, комментируя свое отношение к концепции "Глобальной Британии", призванной продемонстрировать новую роль королевства в мире после Brexit.

"Тут я вижу два аспекта. Первый из них - заявка на глобальное лидерство в разных направлениях, и не очень понятно, насколько тут желание британцев двигаться в этом направлении будет совпадать с возможностями", - сказал Келин. "Желание большое, например, создать новое партнерство с Индией, новое партнерство в Восточной Азии. Но что касается возможностей, то они сейчас сильно сокращены, внутренний долг огромный, внешние экономические возможности сильно ослаблены", - отметил дипломат, обратив внимание на недавнее сокращение Лондоном объема помощи развивающимся странам.

"И второе - было бы важно, чтобы создание этих партнерств шло в позитивном ключе, [было направлено] на развитие отношений, во благо людей, проживающих в этих странах. На самом деле оно развивается по-другому", - сказал Келин. В частности, он отметил, что партнерства Великобритании в Тихоокеанском регионе создаются против Китая. "Против кого вы дружите?" - это как раз из этой серии", - отметил Келин. "Это не то развитие, которого ждут от британцев. После пандемии все ожидают объединения усилий, а отнюдь не разъединительных тенденций", - сообщил дипломат.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.