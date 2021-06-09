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Лавров: у Москвы нет завышенных ожиданий от встречи лидеров РФ и США в Женеве

У Москвы нет завышенных ожиданий или иллюзий относительно предстоящей встречи лидеров РФ и США в Женеве - Лавров.

Лавров надеется, что американская сторона при подготовке к саммиту РФ - США сделает работу над ошибками прошлых лет.

У РФ и США есть общий интерес в сфере стратегической стабильности, на эту тему ведутся контакты - Лавров.

Российская сторона планирует обсудить вопрос кибербезопасности на саммите РФ - США - Лавров.

У саммита РФ - США нет согласованной на бумаге повестки дня - Лавров.

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