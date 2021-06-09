Лавров заявил об отсутствии у России комплекса неполноценности в мировой политике

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия всегда готова оказать помощь нуждающимся странам и делает это не для того, чтобы самоутвердиться в мировой политике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду на форуме "Примаковские чтения".

"У нас нет комплекса неполноценности, равно как и нет комплекса полноценности в мировой политике. Но мы всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Это наша историческая миссия, она уходит корнями в столетия нашей истории", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия будет продолжать активно содействовать решению международных конфликтов. "Мы работаем в Сирии, мы помогаем в восстановлении мирной жизни после того, как остановили кровопролитие в Нагорном Карабахе, активно содействуем международным усилиям по урегулированию в Афганистане, Ливии, вокруг Ирана, на Корейском полуострове, во многих других горячих точках", - добавил министр.

Отсутствие сверхдержавных амбиций

Кроме того, по словам Лаврова, Россия не питает сверхдержавных амбиций, а также не страдает мессианством Запада, которому сложно продвигать свои инициативы на универсальных международных площадках.

"У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. И нам давно уже понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит. Посмотрите на Ближний Восток, Север Африки, Ливию, Йемен на Афганистан", - подчеркнул он.

Лавров отметил, что западные коллеги, прежде всего США и Евросоюз, хотят продвигать свои концепции в обход универсальных международных организаций. "На вопрос, почему не делать это в высшей структуре мультилатерализма - Организации Объединенных Наций - ответа ясного нет. Но нам понятно, что, конечно, гораздо сложнее продвигать какие-то свои инициативы, достигать договоренности в универсальном формате, где есть не только послушные члены западного клуба, но есть Россия, Китай, Индия, Бразилия, африканские страны", - указал министр.

"Посмотрим, как вот эта концепция - миропорядка, основанного на правилах - будет преломляться в результатах объявленных уже мероприятий, включая так называемый саммит демократий, которые президент [Джо] Байден анонсировал, и те инициативы в сфере мультилатерализма, которые президент [Франции Эмманюэль] Макрон и ряд других европейских лидеров также объявили", - добавил Лавров.

По его словам, нынешняя система международных отношений зиждется на результатах Второй мировой войны, и Россия не позволит пересматривать эти факты. "Я убежден, что мы не можем игнорировать непреложный факт, который заключается в том, что нынешнее мироустройство - это сумма договоренностей держав победительниц во Второй мировой войне. И Россия будет возражать против тех, кто хочет подвергнуть сомнению итоги этой войны", - заключил министр.