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Пискарев: попытки вмешательства в дела России усиливаются, как только приближаются выборы

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ отметил, что против страны "давно уже развязана беспрецедентная информационная или, как еще называют, гибридная война"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев считает, что против РФ развязана "беспрецедентная информационная война", попытки вмешательства извне усиливаются с приближением выборов.

"Будем откровенны, против нашей страны давно уже развязана беспрецедентная информационная или, как еще называют, гибридная война. И по мере того, как крепнет наше государство, давление извне на Россию только нарастает. Что же касается выборов, то это как раз очень удобный повод для вмешательства как раз в тот период, когда в стране разворачивается общественная дискуссия о путях ее развития, различные политические силы соревнуются в борьбе за умы избирателей", - сказал депутат в интервью газете "Комсомольская правда".

"Те, кто организует кампании по вмешательству, полагают, и не без оснований, что в ходе электоральных процессов государство в большей степени уязвимо с точки зрения воздействия на общественно-политическую ситуацию и возможностей попытаться провести своих ставленников в органы государственной власти", - подчеркнул глава комиссии.

Пискарев также отметил попытки "через сеть всевозможных организаций, в том числе экстремистских и террористических, внедрить в органы власти РФ агентов влияния". "Сегодня наши западные "доброжелатели" ведут подготовку профессиональных провокаторов и через различные фонды работают с тем же контингентом - людьми, освободившимися из мест заключения, наркозависимыми, представителями различных маргинальных групп. Причем пронаркотической повестке уделяется особое внимание. Под видом помощи консультацией, раздачи шприцов в ряды молодежи внедряют идеи легализации наркотиков, выделяют гранты на проведение соответствующих акций", - добавил Пискарев.

По его словам, одним из условий получения гранта выдвигается использование в СМИ и соцсетях "особой лексики". Как считает Пискарев, таким образом предлагается "незаметно формировать как минимум толерантное отношение к явлениям, которые вызывают в обществе неприятие или ощущение опасности, а в идеале сформировать чувство приятия этих явлений". "К примеру, предлагается не использовать слово "наркоман", а говорить "человек, живущий с зависимостью", вместо "заражение ВИЧ" - "передача ВИЧ", вместо "борьба со СПИДом" говорить "ответная мера", не использовать понятие "нелегальные мигранты", заменяя его словосочетанием "незадокументированные мигранты", и так далее", - сказал глава комиссии Госдумы.

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РоссияПискарев, Василий Иванович
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