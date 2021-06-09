Пискарев: попытки вмешательства в дела России усиливаются, как только приближаются выборы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев считает, что против РФ развязана "беспрецедентная информационная война", попытки вмешательства извне усиливаются с приближением выборов.

"Будем откровенны, против нашей страны давно уже развязана беспрецедентная информационная или, как еще называют, гибридная война. И по мере того, как крепнет наше государство, давление извне на Россию только нарастает. Что же касается выборов, то это как раз очень удобный повод для вмешательства как раз в тот период, когда в стране разворачивается общественная дискуссия о путях ее развития, различные политические силы соревнуются в борьбе за умы избирателей", - сказал депутат в интервью газете "Комсомольская правда".

"Те, кто организует кампании по вмешательству, полагают, и не без оснований, что в ходе электоральных процессов государство в большей степени уязвимо с точки зрения воздействия на общественно-политическую ситуацию и возможностей попытаться провести своих ставленников в органы государственной власти", - подчеркнул глава комиссии.

Пискарев также отметил попытки "через сеть всевозможных организаций, в том числе экстремистских и террористических, внедрить в органы власти РФ агентов влияния". "Сегодня наши западные "доброжелатели" ведут подготовку профессиональных провокаторов и через различные фонды работают с тем же контингентом - людьми, освободившимися из мест заключения, наркозависимыми, представителями различных маргинальных групп. Причем пронаркотической повестке уделяется особое внимание. Под видом помощи консультацией, раздачи шприцов в ряды молодежи внедряют идеи легализации наркотиков, выделяют гранты на проведение соответствующих акций", - добавил Пискарев.

По его словам, одним из условий получения гранта выдвигается использование в СМИ и соцсетях "особой лексики". Как считает Пискарев, таким образом предлагается "незаметно формировать как минимум толерантное отношение к явлениям, которые вызывают в обществе неприятие или ощущение опасности, а в идеале сформировать чувство приятия этих явлений". "К примеру, предлагается не использовать слово "наркоман", а говорить "человек, живущий с зависимостью", вместо "заражение ВИЧ" - "передача ВИЧ", вместо "борьба со СПИДом" говорить "ответная мера", не использовать понятие "нелегальные мигранты", заменяя его словосочетанием "незадокументированные мигранты", и так далее", - сказал глава комиссии Госдумы.