Сканеры проверки подписных листов будут применять во всех регионах

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Комплексы для проверки подписных листов кандидатов перед выборами в единый день голосования 19 сентября 2021 года будут применять во всех субъектах России. Об этом в ходе заседания Центризбиркома в среду сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Сканеры [по проверке подписей] эти в 50 субъектов РФ по графику поставлены, а во все остальные будут поставлены до середины июня. Поэтому техническая возможность применить сканеры будет во всех регионах", - сказал Булаев.

По его словам, некоторые регионы просят дополнительные сканеры. "Мы очень ограничены в возможностях, но каждая окружная комиссия получает свой сканер в любом случае. Поэтому я бы советовал всем применять их, тренироваться. У нас будет опыт, машина обучается на этом массиве, становится более эффективной", - отметил зампред ЦИК.

Центризбирком 4 июня представил специализированный программно-технический комплекс для проверки подписных листов кандидатов на выборах. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, эта технология "позволяет избавиться от ошибок при чтении текста, различных опечаток и, как следствие, необоснованно забракованных подписей".

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.