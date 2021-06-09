Лавров и глава МИД Джибути обсудили подготовку к саммиту России и Африки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Джибути Махамуд Али Юсуф обсудили подготовку ко второму саммиту Россия - Африка, а также ситуацию в районе Африканского Рога. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств, которые состоялись 8 июня.

"Особое внимание было уделено содержательным аспектам подготовки и проведения второго саммита Россия - Африка в 2022 году", - отметили в дипведомстве.

Как указали на Смоленской площади, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также подробно обсудили ситуацию, складывающуюся в регионе. "При этом подчеркивалась необходимость преодоления существующих между странами региона разногласий исключительно мирными средствами, в полном соответствии с нормами международного права", - добавили в министерстве.

Москва и Джибути подтвердили настрой на дальнейшее развитие двустороннего диалога в различных областях, включая развитие политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.