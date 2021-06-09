Лавров заявил, что Россия хочет нормальных отношений с Германией

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия готова сотрудничать с Германией в преодолении общих кризисов, но Берлин должен стремиться к договороспособности. Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".

"Мы очень хотим нормальных отношений с Германией, очень хотим сотрудничать с Германией в преодолении тех кризисов, которые в нашем общем пространстве, соседстве существуют и сохраняются. Но хотелось бы все-таки видеть Германию договороспособной", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия оценила позицию Германии относительно нападок США на "Северный поток - 2". "И об этом президент [Владимир] Путин тоже сказал. Но он подчеркнул, что это не просто нам за красивые глаза Германия такую позицию заняла, эта позиция отражает коренной интерес немецкого государства", - добавил он.

По словам Лаврова, история вокруг "Северного потока - 2" еще продолжается, и американская сторона пытается найти способы сохранения за Украиной транзитных сборов за поставку газа в Евросоюз. "У нас с Украиной есть транзитный договор до 2024 года. Что будет дальше, надо обсуждать, - уточнил министр. - Но уже сейчас американская администрация думает о том, чтобы Украина не пострадала".

Лавров отметил, что одним из вариантов сохранения сборов США видят в продлении соглашения о транзите на много лет вперед или возможности компенсации Киеву финансовых потерь со стороны европейцев. "Отношение европейцев к тем вопросам, где мы сотрудничаем, оно будет неоднократно еще испытываться на прочность. Я очень надеюсь, что немецкий народ, как это всегда было в истории, будет руководствоваться своими интересами. Мы заинтересованы в том, чтобы самым плотным образом наше партнерство углублять. Есть много тех, кто видит в российско-германском партнерстве угрозу для трансатлантического союзничества", - сказал министр.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет вперед существующих соглашений с Украиной о прокачке российского природного газа через ее территорию, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода "Северный поток - 2".