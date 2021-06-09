Захарова прокомментировала приговор Младичу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Решение апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге оставить в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу является свидетельством того, что международные институты, занимающиеся расследованием и привлечением к ответственности за преступления в бывшей Югославии, проявляют предвзятость. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с обвинительным решением МОМУТ в отношении Младича.

"Приговор Ратко Младичу вновь продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта, - говорится в комментарии.

Захарова обратила внимание, что особо лицемерным выглядит приговор Младичу на фоне оправдания гаагским правосудием боснийских, хорватских и косовских военных. По словам Захаровой, деятельность международных судебных институтов, занимающихся войной в годы распада Югославии, подрывает усилия по восстановлению доверия в регионе. "Отличительные черты функционирования Остаточного механизма и его предшественника - Международного трибунала по бывшей Югославии - игнорирование фактов и исторического контекста событий, связанных с распадом Югославии, подрыв усилий по урегулированию последствий конфликта и восстановлению доверия на Балканах", - указала дипломат.

Она отметила, что в ходе процесса многократно нарушались права Младича как заключенного. В частности, на протяжении нескольких лет бывшему главнокомандующему не оказывалась адекватная медицинская помощь, а также были отклонены прошения о временном освобождении Младича для лечения в России или Сербии.

"Исходим из того, что деятельность Остаточного механизма в части дел, касающихся бывшей Югославии, должна завершиться в самое ближайшее время, после чего эта постыдная глава в истории международного уголовного правосудия будет закрыта", - резюмировала Захарова.

История вопроса

Младич скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. 22 ноября 2017 года он был приговорен МТБЮ к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Трибунал признал бывшего командующего боснийских сербов виновным по 10 из 11 пунктов, оправдав лишь по первому пункту (в геноциде в шести муниципалитетах Боснии и Герцеговины) и признав виновным в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде в Сребренице.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита требовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем 10 пунктам обвинения, по которым он был признан виновным.

МОМУТ 8 июня этого года подтвердил ранее вынесенный приговор Младичу.