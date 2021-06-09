Слуцкий считает, что Киев может устроить провокации перед встречей Путина и Байдена

ЯЛТА, 9 июня. /ТАСС/. Украина может устроить провокации в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такое мнение высказал журналистам в среду председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в кулуарах пленарного заседания Ливадийского клуба в Ялте.

"Стоит ожидать [провокаций] всегда. Сегодняшняя Украина не останавливается ни перед чем. Сегодня те, кто поддерживает Россию хотя бы на уровне культурных связей и просто говорит по-русски, хотя, на самом деле, все они говорят по-русски, преследуются", - сказал Слуцкий.

Парламентарий добавил, что провокации могут быть как до встречи, так и во время встречи и после нее. "Будем надеяться, что там [на встрече] будет тот конструктив, который мы так ожидаем", - добавил Слуцкий.

Как ранее информировал Кремль, на первой очной встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.