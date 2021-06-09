Рябков: работа над итоговым документом на переговорах по Ирану в Вене скоро возобновится

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сложностей на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене не наблюдается, работа над итоговым документом возобновится в ближайшие дни. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков в кулуарах форума "Примаковские чтения".

"Переговоры набрали собственную динамику. Видимо, в ближайшие дни возобновится работа над тем, что можно будет назвать итоговым документом. Я не вижу, чтобы сейчас возникали какие-то непреодолимые сложности на этом пути, особенно сложности, связанные с развитием внутренней обстановки в Иране в преддверии выборов. Но мы, наша делегация там [в Вене] работаем на ускорение выхода на конечный результат", - подчеркнул Рябков.

Он добавил, что нет никаких причин затягивать этот процесс. "Нерешенные вопросы хотя и существуют, но нельзя сказать, что их великое множество, и они очень понятны. Здесь просто найти оптимальный баланс интересов и окончательные формулировки, на которых остановятся стороны", - заключил замминистра.

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это предполагает снятие санкций Вашингтона с Тегерана, возвращение США в сделку и выполнение ядерных обязательств Ираном.

Представители стран - участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется.