Рябков назвал спекулятивными заявления адвоката Пола Уилана

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Адвокат осужденного за шпионаж Пола Уилана спекулирует на теме его дальнейшей судьбы, данный вопрос не стоит в повестке предстоящего в Женеве российско-американского саммита. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков в кулуарах форума "Примаковские чтения", комментируя вопрос о словах адвоката о надеждах Уилана на милосердие президента РФ Владимира Путина и выдворение из страны.

"Это какие-то спекулятивные подходы, они так или иначе замыкаются на работу, которую выполняют адвокат или адвокаты, - сказал замминистра. - У нас нет никаких оснований говорить о том, что сейчас что-то прорабатывается в контексте саммита или не в контексте саммита. В любом случае, информационный фон вокруг предстоящего мероприятия насыщается сюжетами, которые к реальной жизни имеют очень мало отношения, об этом только можно сожалеть".

Ранее адвокат Ольга Карлова заявила, что ее подзащитный Уилан рассчитывает на то, что власти РФ выдадут его США для дальнейшего отбытия наказания. Она также добавила, что они рассчитывают, что "этот вопрос будет обсуждаться на встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена".

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.