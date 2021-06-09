Медведев: программа "Единой России" 2016 года не теряла актуальности последние пять лет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Программа, с которой "Единая Россия" выступала на прошлых выборах в 2016 году, выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет, считает председатель партии Дмитрий Медведев.

"Наши стратегические документы - для партии это еще и наша программа - в целом выдержали проверку прочности, во многом были актуальные весь этот период", - сказал Медведев на совместном заседании высшего и генерального советов партии в среду.

Говоря о результатах работы за последние пять лет, председатель партии подчеркнул, что "Единая Россия" сосредоточилась на выполнении стратегических документов, задач по развитию страны, которые были поставлены президентом, чтобы жизнь в каждом населенном пункте и в каждом регионе менялась к лучшему.

"Мы старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия", - сказал Медведев, уточнив, что речь идет о работе "по обеспечению долгой и достойной жизни граждан, качественном образовании, здравоохранении, государственных и муниципальных услугах, социальных гарантиях, современной инфраструктуре, возможности работать и получать достойную зарплату".