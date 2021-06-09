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Медведев: программа "Единой России" 2016 года не теряла актуальности последние пять лет

Председатель партии подчеркнул, что "Единая Россия" сосредоточилась на выполнении стратегических документов, задач по развитию страны, которые были поставлены президентом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Программа, с которой "Единая Россия" выступала на прошлых выборах в 2016 году, выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет, считает председатель партии Дмитрий Медведев.

"Наши стратегические документы - для партии это еще и наша программа - в целом выдержали проверку прочности, во многом были актуальные весь этот период", - сказал Медведев на совместном заседании высшего и генерального советов партии в среду.

Говоря о результатах работы за последние пять лет, председатель партии подчеркнул, что "Единая Россия" сосредоточилась на выполнении стратегических документов, задач по развитию страны, которые были поставлены президентом, чтобы жизнь в каждом населенном пункте и в каждом регионе менялась к лучшему.

"Мы старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия", - сказал Медведев, уточнив, что речь идет о работе "по обеспечению долгой и достойной жизни граждан, качественном образовании, здравоохранении, государственных и муниципальных услугах, социальных гарантиях, современной инфраструктуре, возможности работать и получать достойную зарплату".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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