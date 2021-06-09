Медведев призвал "Единую Россию" стать открытой каждому человеку, нуждающемуся в поддержке

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал сделать партию открытой для всех граждан, которым нужна поддержка. По его мнению, партия научилась сохранять баланс в стране, поддерживая стабильность и обеспечивая развитие.

Выступая в среду на совместном заседании высшего и генерального советов партии, он напомнил, что "Единая Россия" регулярно подтверждала право "представлять интересы людей на выборах разного уровня", за прошедший с предыдущих выборов период "сделано немало".

При этом, отметил Медведев, в преддверии выборов в Госдуму 2021 года "надо критически оценить проделанную работу, подготовить новую программу с учетом нынешней ситуации, опыта, изменившихся обстоятельств". "[Нужно] постараться сделать партию открытой для любого человека, которому нужна наша поддержка, с тем, чтобы люди 19 сентября выбрали именно "Единую Россию", - подчеркнул он.

"Прошедшие годы показали, что такая задача нам по плечу: мы действительно научились, мы умеем отвечать на вызовы, которые бросает нам время, нести ответственность перед гражданами нашей страны, мы умеем сохранять баланс в нашей стране, поддерживать нужную обществу стабильность и в то же время обеспечивать развитие страны", - убежден председатель единороссов.

Медведев констатировал, что у "Единой России" много целей и задач, выразив уверенность, что этих целей можно добиться, но для этого необходимо много работать.

Председатель "Единой России" также напомнил, что партия является единственной, которая ведет отбор кандидатов на выборы путем предварительного голосования граждан, в этом году в нем участвовали в том числе волонтеры. Медведев также обратил внимание, что партия внимательно следит за резонансными общественными поступками своих членов и сторонников, в ней работает комиссия по этике, которая может выносить рекомендации по принятию мер вплоть до исключения из партийных рядов.