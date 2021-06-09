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Медведев заявил, что "Единая Россия" никогда не разделит судьбу КПСС

Как заявил председатель партии, единороссы, в отличие от членов КПСС, отвечают перед людьми

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" никогда не повторит судьбу КПСС, потому что единороссы, в отличие от членов советской правящей партии, отвечают перед людьми. Об этом заявил в среду председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, подводя итоги выполнения предвыборной программы 2016 года на совместном заседании высшего и генерального советов партии.

Он отметил, что во время недавнего общения с журналистами ему задали вопросы о том, в каком направлении будет развиваться "Единая Россия" и не разделит ли она "печальную судьбу КПСС". "Я могу точно сказать, что наша партия никогда не закончит свою деятельность, как КПСС, именно потому что мы отвечаем перед людьми", - подчеркнул Медведев.

Политик напомнил, что КПСС "ни перед кем не отчитывалась - во всяком случае, в законодательном плане, являлась основой общества" и на выборах "практически ни с кем не конкурировала".

"А мы каждый раз подтверждаем свое право на управление через выборные процедуры", - заметил председатель "Единой России". "И вот если наши подходы, наша программа, наша помощь людям и поддержка окажутся востребованными, если они будут получать высокие оценки избирателей, в этом случае мы сможем продолжить ту работу, которую мы с вами вели все эти пять лет", - резюмировал он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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