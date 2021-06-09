Рябков: Россия призывает США ответственно подойти к вопросу нормализации отношений

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Москва стремится к нормализации отношений с Вашингтоном и призывает Соединенные Штаты столь же ответственно подключиться к этим усилиям. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме "Примаковские чтения".

"Через неделю в Женеве состоится встреча президентов России и США. С ней связываются очень серьезные ожидания, это действительно важнейшее событие международного календаря. И это событие, как мы надеемся, принесет с собой ответы на многие вопросы, - сказал замминистра. - У меня нет собственного ответа на вопрос о том, получится ли после этого контакта лидеров обеспечить устойчивый тренд на урегулирование проблем, на нормализацию наших отношений, но российская сторона к этому стремится. В этом суть тех задач, которые мы пытаемся решить на нынешнем отрезке, и мы призываем администрацию [президента США Джо] Байдена столь же ответственно, столько же энергично, как и мы, подключиться к решению этой задачи".

По словам Рябкова, необходимо понять, что время на современном этапе развития международных отношений бежит гораздо быстрее, чем к этому привыкли. "И в той системе координат, в которой мы работали многие годы, работать дальше не получится", - добавил он.

"Казалось бы, буквально вчера был продлен договор по СНВ, а мы уже вступили в лето 2021 года, и уже на горизонте промежуточные выборы в США, и обратный отсчет пятилетнего продления ДСНВ идет очень быстро", - отметил замглавы МИД РФ.

Замминистра указал на необходимость, не теряя времени, с максимальной энергией, сфокусировано работать над тем, чтобы получить некую новую современную конфигурацию в сфере контроля над вооружениями. "Найти ответ не только на вопрос о том, есть ли шанс снижения напряженности, но и на вопрос, в чем должно состоять новое "уравнение безопасности" в наших отношениях. И к этой работе мы в России тоже готовы", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Саммит РФ - США пройдет 16 июня в Женеве.