Рябков заявил, что времена перезагрузок отношений России и США остались в прошлом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Времена разного рода перезагрузок в отношениях России и США остались в прошлом, их больше не будет в дальнейшем. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме "Примаковские чтения".

"Я согласен с тем, что времена разного рода перезагрузок остались в прошлом. Я не верю ни в какие перезагрузки в дальнейшем и лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику", - сказал он.

По словам Рябкова, России и США необходимо заниматься реальными конкретными делами. "Конкретикой малых шагов, из которых, я надеюсь, произрастет некоторое большее доверие друг к другу и, может быть, начнется изменение к лучшему в восприятии России в США и США в России", - добавил замминистра.

Рябков считает, что Россия и США должны стараться расширять круг вопросов, по которым Москва и Вашингтон пытаются договориться.

"Я хотел бы поддержать обеими руками один из тезисов, который только что прозвучал. <...> Я думаю, что безусловно нам [с США] нужно стараться расширить круг вопросов, по которым обе стороны ищут договорные решения", - сказал Рябков.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что это "сложнейшая задача" из-за крайне низкого уровня взаимного доверия "и, по большому счету, отсутствия навыка искать переговорные решения в последние годы". "Но другого пути я просто не вижу. Иначе мы будем оставаться в таком замкнутом круге взаимной подозрительности и неспособности предложить конструктивную альтернативу. Хотя бы фрагментарно, по сегментам, по отдельным направлениям [нужно искать договорные решения]", - добавил он.