Рябков: Россия пока не получила ответ от администрации Байдена по теме невыдачи виз

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия предложила нынешней администрации США попытаться нормализовать ситуацию с выдачей виз, отклика пока нет. Об этом сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на "Примаковских чтениях".

"Мы многократно - я сбился со счета, сколько раз - предлагали и прежней администрации, и уже нынешней администрации [США] сделать что-то полезное в этой области. Если и не полностью восстановить работу так, чтобы люди могли ездить друг к другу, проводить мероприятия, то хотя бы не сокращать те крошечные возможности, которые еще остаются в этой сфере. Пока отклика нет, но полное понимание необходимости начинать с этого присутствует", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что Россия "будет дальше говорить с американцами" на эту тему.

Россия может "буквально на следующий день" вернуться в отношениях с США к норме по выдаче виз и численности дипломатического персонала, если Вашингтон со своей стороны сделает то же самое, заявил Рябков. "Если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали, с точки зрения и численности дипперсонала, работающего, соответственно, в России и США, и выдачи виз, которая все более затруднена. Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло, призывы озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят", - сказал Рябков.