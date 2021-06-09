Грызлов заявил, что украинские обстрелы в Донбассе носят "управляемый характер"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Украинские обстрелы в Донбассе носят не стихийный, а "вполне управляемый характер". Об этом в среду по итогам встречи контактной группы по урегулированию конфликта в регионе сообщил журналистам полпред России в группе Борис Грызлов.

"По сообщениям представителей Донецка и Луганска, за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было, соответственно, не открывался и ответный огонь. Очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер, и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее", - констатировал полпред.

По его словам, Украина вопреки прямым требованиям минских соглашений "по-прежнему отказывается от взаимодействия с представителями Донбасса и тем самым заводит в тупик переговоры по механизмам обеспечения режима прекращения огня". "В этой связи на Донбассе задаются вопросом: чего можно ожидать от Вооруженных сил Украины в преддверии российско-американской встречи на высшем уровне, на которой внутриукраинский конфликт в Донбассе будет одним из вопросов повестки дня", - подчеркнул Грызлов.

По его мнению, истинными намерениями украинских властей является отторжение Донбасса и заморозка конфликта.

"Исходя из переговорной стратегии и тактики Киева, очевидно, что по внутри- и внешнеполитическим соображениям, а также по экономическим причинам Донбасс не нужен Украине, а истинные намерения украинских властей - это отторжение Донбасса и заморозка конфликта", - сказал он.

"Необходима максимальная открытость переговорного процесса. Международная, и, прежде всего, украинская общественность должны понимать, какие позиции занимает киевское руководство. Украина препятствует этому, скрывая свою истинную позицию", - подчеркнул Грызлов.

По его словам, поведение украинской делегации не позволяет участникам контактной группы по урегулированию в Донбассе выполнять стоящие перед ними задачи.

Блокирование работы контактной группы

"Украинская сторона продолжает откровенно блокировать и саботировать работу в контактной группе. Киев стремится навязать обсуждение надуманных организационных и технических вопросов с целью не допустить принятия решений по существу, не допустить урегулирования конфликта в Донбассе", - пояснил он.

Кроме того, отметил Грызлов, "Киев упорно держит в секрете от Донбасса свое видение будущих условий мирного политического урегулирования и не начинает диалог о будущем режиме сосуществования Донецка, Луганска и Украины".

"При этом все слышат публичные высказывания представителей Украины о том, что минские соглашения - это "удавка на шее Украины", что Донбасс - это "раковая опухоль", - продолжил российский полпред. - Тем не менее в рамках переговоров в контактной группе в закрытом формате украинские представители заявляют о приверженности минским соглашениям. Таким образом, позиция Киева всегда имеет двойное дно: кулуарно подтверждается приверженность минским соглашениям, публично высказывается прямо противоположная позиция, а практические действия соответствуют публичным заявлениям".

В среду прошло очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Следующая встреча состоится 23 июня.