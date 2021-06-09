Врио главы Дагестана избрали секретарем регионального отделения "Единой России"

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергея Меликова в результате тайного голосования на конференции дагестанского регионального отделения "Единой России" избрали секретарем реготделения партии, передает корреспондент ТАСС

Он набрал больше всего голосов - за него проголосовали 248 из 259 участников конференции.

"Первая задача, которую я вижу перед собой и нами, - это организация предвыборной кампании, которая должна пройти в рамках политических норм и правил", - сказал Меликов.

С начала июня Меликов являлся исполняющим обязанности секретаря реготделения.

Сергей Меликов родился 12 сентября 1965 года в Орехово-Зуеве Московской области в семье военнослужащего. В 1986 году Сергей Меликов окончил Саратовское высшее военное командное краснознаменное училище внутренних войск им. Ф. Э. Дзержинского, в 1994 году - факультет пограничных и внутренних войск Военной академии им. М. В. Фрунзе, в 2011 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 1986-1991 годах служил в управлении внутренних войск МВД СССР по Украине и Молдавии. Проходил службу во Львове и Одессе в конвойных войсках. В 1994 году был переведен в Северо-Кавказский округ внутренних войск МВД России.

С 12 мая 2014-го по 12 августа 2016 года входил в состав Совета безопасности РФ. С 28 июля 2016-го по 30 сентября 2019 года - первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. С сентября 2019 года - член Совета Федерации от органа исполнительной власти Ставропольского края. С октября 2020 года назначен врио главы Дагестана.