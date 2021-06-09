Рябков не исключил дальнейшего ухудшения в отношениях России и США

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российско-американские отношения могут еще сильнее ухудшиться в дальнейшем, но Москва приложит максимум усилий, чтобы этого не допустить. Об этом сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на "Примаковских чтениях".

"Я допускаю дальнейшее ухудшение [отношений с США]. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные и управление кризисами в наших отношениях остается в повестке дня", - отметил замминистра.

По его словам, это объясняет то, что стороны так плотно занимаются тематикой предотвращения опасных инцидентов и опасной военной деятельности.

Рябков напомнил, что в мае Россия и США провели очередной раунд обзора выполнения соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 1972 года. "Мы хотим обновления этого инструмента", - указал он.

"Мы, говоря о новом уравнении безопасности, разумеется, включаем в него и новые технологические факторы <...>. У нас сформирована внушительная тематическая повестка дня с Соединенными Штатами, мы будем ее отрабатывать. Для нас важно, чтобы нас услышали, потому что с этим тоже есть определенные проблемы, возможно, связанные с разницей в приоритетах", - пояснил замглавы МИД РФ.

В Москве понимают, что Вашингтон меняет приоритеты во внешней политике, оставляя проблемам в Европе все меньше внимания. "И у нас тоже множественность приоритетов, которые диктует многополярный мир. Свет клином на США не сошелся. Риски конфликтов и конфронтации мы будем снижать. Рассчитываем при этом на встречное движение", - заключил замминистра.

Темы саммита Россия-США

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве не станут предметом обсуждения на саммите Россия - США в Женеве, заявил Рябков. "Я не думаю, что мы должны это [интеграционные процессы] обсуждать. И в повестке дня такого рода вопросы вряд ли возникнут. Американцы прекрасно знают, что Россия выступает в пользу укрепления интеграционных объединений, интеграционных начал с соседними государствами, работает в разных форматах, прежде всего ОДКБ, ЕврАзЭС, - сказал он. - Что здесь обсуждать с американцами? Я особо не вижу предмета".

Министерство иностранных дел России в контакте с американскими коллегами сделает максимум, чтобы повысить шансы на позитивный исход предстоящего саммита. "Мы на нашем уровне в контакте с американцами сделаем максимум для того, чтобы шансы на положительный исход саммит повысить и создать оптимальную площадку для лидеров, чтобы они смогли договориться по контролю над вооружениями, возможно и по другим вопросам", - сказал Рябков.

По его словам, Россия полна твердой решимости воспользоваться всеми шансами для обеспечения поступательного развития российско-американских отношений. "Через в неделю в Женеве президент Путин встретится с президентом Байденом. Это предопределило характер дискуссии: и панелисты, и аудитория смотрят в будущее, думают, есть ли шанс на то, что конфронтации в отношениях между Россией и США удастся избежать, что мы преодолеем проблемы, которые множились до последнего времени, наслаивались одна на другую, - сказал замминистра. - Я убежден в том, что при наличии политической воли с американской стороны, это получится. С нашей стороны есть не просто воля, но твердая решимость использовать все шансы для того, чтобы обеспечить поступательный ход двусторонних отношений".

Как ранее информировал Кремль, на первой очной встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.