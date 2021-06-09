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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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МИД РФ подготовил для президента материалы о положении россиян, находящихся в тюрьмах США

Как сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, президент знает в деталях, что происходит

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. МИД РФ перед саммитом Россия - США подготовил для президента РФ Владимира Путина материалы по теме соблюдения прав содержащихся в американских тюрьмах россиян. Об этом заявил среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Президент имеет полную картину. Он прекрасно, я уверен, знает в деталях, что происходит и как происходит. Мы в процессе подготовки к саммиту кое-какие материалы по этой теме сформировали, - сказал он. - Мы, кстати, в течение всего этого времени находились по линии загранучреждений в тесном контакте с семьями, женами [находящихся в тюрьмах США россиян]. Эта работа продолжается".

Как ранее информировал Кремль, на первой очной встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

Теги
РоссияВстреча Путина и Байдена в Женеве
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