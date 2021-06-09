Законопроект о "коренных народах" Украины напомнил Путину об идеях нацистской Германии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные "смахивают" на идеи нацистской Германии. Такую позицию он обозначил в среду в интервью, показанном в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее - это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии", - сказал российский президент, комментируя законопроект о "коренных народах" Украины. Согласно этой инициативе, русские не могут считаться коренным народом страны.

Путин назвал законопроект уродливым, а, отвечая на вопрос об отношении к этому документу, российский лидер сказал: "Разумеется, отрицательно".

"Как еще к этому можно относиться?" - задался вопросом Путин.

Он отметил, что называть русских некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и глупо. "Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе - это не просто некорректно, это смешно и глупо", - сказал Путин.

"Это абсолютно неприемлемо и не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права", - сказал президент, рассуждая о законопроекте и вводимой им дискриминации "некоренных народов".

Попытки разделения народов

Украинский законопроект не соответствует нормам международного гуманитарного права, но реакции Запада не будет, уверен Путин. "Нет. Ничего мне об этом не известно, и мне кажется, я смею предположить, что никакой реакции и не будет", - сказал Путин, отвечая на вопрос о реакции Запада, в частности ОБСЕ, на законопроект.

Президент РФ заметил, что "Украина рассматривается как какой-то антипод России", поэтому, по его мнению, западные структуры "предпочитают ее вообще не задевать". "Украину создают как антипод России, поэтому предпочитают не замечать ничего, в том числе и свастики, с которыми по городам Украины ходят неонацисты", - отметил Путин.

По мнению президента, идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. "Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и, конечно, это не может быть для нас безразличным", - сказал президент.

Реализация идеи Киева о "коренных народах" вынудит сотни тысяч или миллионы людей на Украине уехать или переписать свою национальность, считает он.

Статья об истории русских на Украине

Президент заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине.

Говоря о своем отношении к законопроекту о "коренных народах" Украины, Путин вспомнил об истории образования этого государства. Он посетовал, что в формате телеинтервью не может поговорить об этом в деталях.

"Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении [вопроса] начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим", - сказал российский президент.