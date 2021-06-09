Захарова считает подлостью призыв Тихановской к санкциям против предприятий Белоруссии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "невиданной подлостью" предложение бывшего кандидата на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской ввести санкции против белорусских основных предприятий.

"На этих предприятиях белорусы работают! Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?! - написала Захарова в среду в своем Telegram-канале. - Или американские санкции против белорусских предприятий уже готовы, и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары"? Подлость невиданная".

Выступая в среду в Конгрессе США, Тихановская призвала ввести санкции в отношении ведущих предприятий республики, в том числе "Беларуськалия" и Мозырского нефтеперерабатывающего завода.