Путин рассказал, что Зеленский предлагал ему поговорить о международной безопасности

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Проблемы двусторонних отношений России и Украины, а не международная безопасность должны быть главной темой для разговора в случае встречи президентов двух стран, заявил в среду российский лидер Владимир Путин в интервью, показанном в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что главам двух соседних стран "всегда есть о чем поговорить".

"И сейчас дело даже не в этом уродливом проекта закона (о "коренных народах" Украины - прим. ТАСС), а дело в том, что когда мы спросили на уровне администраций, о чем предполагается поговорить [на возможной двусторонней встрече], мы получили ответ, <...> и в целом предлагалось поговорить о международной безопасности. Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность для всех, в том числе и для России и Украины. Но мне думается, что в наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - сказал Путин.

Глава российского государства затруднился пояснить, что Киев имел в виду под темами международной безопасности. "Мне не очень понятно. Донбасс, может быть хотят с нами обсуждать. Но здесь глобальные вопросы, глобального характера. Мы считаем, что каждый участник международного общения имеет право обсуждать вопросы подобного рода, в том числе и Украина, но прежде всего надо решить проблемные вопросы двустороннего характера", - резюмировал он.

Об исполнении минских соглашений

Желания исполнять минские соглашения у Украины просто нет, считает президент РФ. Говоря о взаимоотношениях Киева и Донбасса, президент России указал: "Это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми Донбасса. Так прописано в минских соглашениях, и под ними стоят подписи непризнанных республик - ЛНР и ДНР. Более того, тогдашний президент Украины Петр Порошенко настаивал, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух непризнанных республик".

"А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать, - добавил он. - Желания исполнять минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет".