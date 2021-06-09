Путин заявил, что не считает "болтовней" разговоры о возможности включения Украины в НАТО

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не считает "болтовней" разговоры о вступлении Украины в НАТО, несмотря на мнение российской общественности.

"По поводу предложения, связанного со вступлением или планом вступления для Украины в НАТО. Да, я знаю, вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших средств массовой информации, наших политиков. Все так немножко посмеиваются над [президентом Украины Владимиром] Зеленским, говорят, все это болтовня, ничего здесь не будет, и так далее. У меня другое мнение", - заявил он в среду.

"Что касается расширения НАТО, приближение инфраструктуры НАТО к российским границам - чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян и России", - отметил Путин.

Он напомнил о двух волнах расширения НАТО на восток, которые произошли, когда "отношения между Россией и коллективным Западом были вполне приемлемыми, если не сказать партнерскими в прямом, хорошем смысле этого слова", однако все озабоченности Москвы были проигнорированы. "Не хочется употреблять грубых слов, но просто наплевали на наши интересы и все", - заметил президент.

Если Украина войдет в альянс, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут, добавил Путин.

По словам президента РФ, Москва не знает, о чем договорились Киев и Запад по вопросу вхождения Украины в НАТО, и учитывает это.

Минимум половина жителей Украины не хочет вступления страны в альянс, и "это умные люди", которые "не хотят быть пушечным мясом", отметил он.