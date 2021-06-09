Захарова: ЕС следует опасаться американского "большого брата", а не мнимых хакеров из РФ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Европейцам следует вместо придуманных русских хакеров опасаться США, которые постоянно за ними следят или склоняют к шпионажу, что наглядно показало дело бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Об этом в среду написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что в конце мая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), вынес окончательное постановление "по делу в связи со вскрытыми Сноуденом фактами массовой кражи персональных данных миллионов европейцев и слежки за ними спецслужбами США при поддержке Великобритании и Швеции". "ЕСПЧ подтвердил вынесенные ранее судами иных инстанций выводы о том, что действия Вашингтона и Лондона нарушили ряд статей Европейской конвенции по правам человека", - указала официальный представитель МИД РФ. Таким образом, были нарушены положения, касающиеся прав на уважение частной и семейной жизни и свободы выражения мнения.

Захарова подчеркнула, что разбирательство велось с 2013 года. "Изучали все обстоятельства перехвата Штатами и Британией личных сообщений, использования данных, предоставленных спецслужбами других стран, а также провайдерами коммуникационных услуг. Полный набор, так сказать. Все, что категорически нельзя, с точки зрения западного моралите, но, как оказалось, если хочется, то можно", - отметила дипломат.

"Вывод прост: опасаться европейцам, да и не им одним, надо не придуманных русских хакеров и китайских айтишников, а своего американского "большого брата", который за ними постоянно подглядывает и их регулярно прослушивает, разоблачая миф о собственной киберневинности. Иногда Вашингтон шпионит за союзниками самостоятельно, а иногда - склоняя к шпионажу младших братьев и сестер. Солидарности ради", - резюмировала Захарова.

Жалобы на Великобританию поступили в ЕСПЧ после того, как в 2013 году экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, а также о том, что они передают друг другу персональные данные своих граждан. Сноуден также утверждал, что спецслужбы указанных стран занимаются нелегальной прослушкой переговоров лидеров зарубежных государств. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, срок которого позднее был продлен. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности. В октябре 2020 года Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.