Выборы губернатора Хабаровского края пройдут 19 сентября

ХАБАРОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края назначили дату досрочных выборов губернатора региона на 19 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думы.

"Дата назначена на заседании Законодательной думы на 19 сентября", - сказали в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы края в связи с утратой доверия. Он руководил регионом с сентября 2018 года. Врио был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста 9 июля. По версии следствия, бывший губернатор региона участвовал в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство, которые совершила организованная преступная группа в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Наряду с выборами в Госдуму 19 сентября будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.