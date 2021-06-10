Путин прибудет в Женеву непосредственно в день встречи с Байденом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров с президентом США Джо Байденом - в среду, 16 июня. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Путин прилетит в Женеву] в день переговоров", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства прибыть в Швейцарию накануне саммита или непосредственно в день встречи.

Как сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МИД Швейцарии, встреча лидеров пройдет на вилле "Ла Гранж".

Построенная в XVIII веке, вилла "Ла-Гранж" находится в середине парка площадью более 21 га, расположенного на берегу Женевского озера, на окраине города. С 8 по 18 июня вилла закрыта для посетителей, вокруг парка возведены металлические ограждения.

Как ранее информировал Кремль, на встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.