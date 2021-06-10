Захарова сочла сравнение Госдепа ФБК со "Свидетелями Иеговы" беспрецедентным

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что параллель, проведенная Госдепартаментом, между Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) со "Свидетелями Иеговы" (запрещенная в РФ религиозная организация) войдет в историю.

"Я считаю, что это войдет в историю. Это беспрецедентное сравнение. Вот взять и сравнить ФБК и "Свидетелей Иеговы" - это уравнять в их общественном сознании, проведя параллель между сектами. С другой стороны, ничего странного в этом нет. Мне кажется, американским кураторам и тех, и других виднее, как называть своих подопечных", - сказала она в четверг в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Они сравнили реакцию России на их деятельность, но забыли сказать, что у нас есть наше внутреннее законодательство и оно применяется точно так, как оно применяется в других странах", - добавил дипломат.

Захарова также отметила, что МИД РФ, "вооружившись заявлением Госдепа, не забудет об этом емком и очень четком сравнении".

Ранее Госдеп выступил с осуждением решения Мосгорсуда признать ФБК и Фонд защиты прав граждан (оба признаны в РФ НКО-иноагентами) и общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. В том же письменном заявлении руководителя пресс-службы американского дипведомства Неда Прайса подвергалось критике решение Верховного суда РФ в 2017 году признать экстремистским и запретить на российской территории "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" (организация запрещена в РФ) и все входящие в ее структуру местные религиозные организации.