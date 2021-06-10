Нарышкин: оппоненты должны осознать, что с Россией лучше не конфликтовать, а сотрудничать

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Оппоненты и партнеры должны осознать, что с Россией лучше не конфликтовать, а сотрудничать, от этого будет зависеть в том числе расширение или сокращение списка недружественных стран. Об этом заявил в четверг ТАСС директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Это [расширение или сокращение списка недружественных стран] зависит прежде всего от осознания нашими партнерами и нашими оппонентами того факта, что Россия по-настоящему суверенное государство, что российское общество дорожит нашим правом на самобытное развитие на основе общечеловеческих ценностей, что с Россией недопустимо говорить и пытаться говорить с позиции силы, использовать ложь, провокацию, шантаж, ну и что с Россией лучше не конфликтовать, а сотрудничать, - отметил он, отвечая на вопрос о возможном расширении списка недружественных стран в ближайшее время. - Сотрудничать на основе норм международного права, на основе взаимного уважения и учета интересов партнеров".

Россия заинтересована в сокращении, а не в расширении списка недружественных стран, добавил он. "Одно скажу вам абсолютно определенно. Россия заинтересована в том, чтобы этот список не расширялся, а сокращался", - сказал глава СВР, отвечая на вопрос о возможном расширении списка недружественных стран в ближайшее время.

Нарышкин отметил, что добавление в список или исключение из него той или иной страны будет зависеть от осознания оппонентами и партнерами того, что с Россией лучше сотрудничать, а не конфликтовать. "Это [расширение или сокращение списка недружественных стран] зависит прежде всего от осознания нашими партнерами и нашими оппонентами того факта, что Россия по-настоящему суверенное государство, что российское общество дорожит нашим правом на самобытное развитие на основе общечеловеческих ценностей, что с Россией недопустимо говорить и пытаться говорить с позиции силы, использовать ложь, провокацию, шантаж, ну и что с Россией лучше не конфликтовать, а сотрудничать, - подчеркнул глава СВР. - Сотрудничать на основе норм международного права, на основе взаимного уважения и учета интересов партнеров".

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В документе указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного.