{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве

Данная мера, как отметили в МИД РФ, является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной решение объявить персоной нон грата дипломата посольства страны в Скопье

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Москва в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Северной Македонии.

На эту тему
Случаи высылки российских дипломатов
Случаи высылки российских дипломатов

"10 июня временный поверенный в делах Северной Македонии в Российской Федерации Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД РФ, где ей вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье", - говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства.

Ранее МИД Северной Македонии подтвердил информацию о высылке российского дипломата. В связи с этим 14 мая посол РФ в стране Сергей Баздникин был вызван в министерство иностранных дел, где ему была вручена нота, предписывающая указанному в ней дипломату покинуть территорию балканской республики в течение семи дней. В МИД РФ решение о высылке дипломата расценили как недружественный акт и указали, что Москва предпримет ответные шаги.

Теги
Северная МакедонияРоссия
Нарышкин заявил, что рассчитывает на встречу с главой ЦРУ Уильямом Бернсом
Москва рассчитывает на более активный обмен разведывательной информацией с Вашингтоном, отметил глава СВР
Читать полностью