Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве

"10 июня временный поверенный в делах Северной Македонии в Российской Федерации Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД РФ, где ей вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье", - говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства.

Ранее МИД Северной Македонии подтвердил информацию о высылке российского дипломата. В связи с этим 14 мая посол РФ в стране Сергей Баздникин был вызван в министерство иностранных дел, где ему была вручена нота, предписывающая указанному в ней дипломату покинуть территорию балканской республики в течение семи дней. В МИД РФ решение о высылке дипломата расценили как недружественный акт и указали, что Москва предпримет ответные шаги.